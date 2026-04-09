Lavori alle linee elettriche limitazioni in via Prati e via Confalonieri

Sono in corso lavori di scavo e posa di linee elettriche in alcune vie della città. Per consentire le operazioni, si sono rese necessarie alcune limitazioni al traffico e alla circolazione pedonale in via Prati e via Confalonieri, dove il cantiere si svolge tra via Guastafredda e via Scalabrini. Le restrizioni rimarranno in vigore fino al 30 aprile, con segnalazioni in tempo reale nelle zone interessate.

Nell’ambito dei lavori di scavo e posa di linee interrate già in corso, nel tratto di via Confalonieri compreso tra via Guastafredda e via Scalabrini si renderà necessaria, nelle aree di volta in volta segnalate con l’evolversi del cantiere – che si protrarrà sino al 30 aprile – l’istituzione del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Maltempo nel Reggino, guasti alle linee elettriche: fermi numerosi acquedotti e impianti SoricalA causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la Calabria, da ieri si stanno registrando diffusi guasti alle linee elettriche e... Lavori stradali e mercato straordinario: le modifiche alle linee autobus di aprileAutolinee Toscane informa che nei prossimi giorni i servizi bus subiranno modifiche. Temi più discussi: Carmignano, lavori Enel: restyling della rete elettrica; Deramificazione e taglio piante nei pressi delle linee elettriche a Colognola; Formigine, continua il potenziamento e rinnovamento delle cabine elettriche; Rete elettrica, pronti ad essere eliminati 86 tralicci: due scuole elementari tra le strutture che beneficeranno del riassetto. Lavori alle linee elettriche, limitazioni in via Prati e via ConfalonieriSi renderà necessaria, nelle aree di volta in volta segnalate con l’evolversi del cantiere – che si protrarrà sino al 30 aprile – l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiat ... ilpiacenza.it Deramificazione e taglio piante nei pressi delle linee elettriche a ColognolaPIAZZA AL SERCHIO – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che giovedì 9 aprile si svolgerà ... giornaledibarga.it Palinuro: dopo anni di attesa al via i lavori di sistemazione dello storico Molo dei Francesi. Servizio di Maria Emilia Cobucci LEGGI L'ARTICOLO: https://www.infocilento.it/2026/04/09/palinuro-al-via-il-restyling-del-molo-dei-francesi-un-simbolo-del-territorio-che - facebook.com facebook Frana di Petacciato, la promessa di #Salvini: «Lavori rapidi, la ferrovia Adriatica riaprirà venerdì». x.com