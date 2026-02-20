Chiusure notturne sull’autostrada Catania-Siracusa per lavori nelle gallerie

Per lavori agli impianti tecnologici del sistema di ventilazione delle gallerie dell’autostrada Catania-Siracusa, sarà necessario disporre la chiusura notturna dalle ore 22 alle 6 nelle tratte di seguito indicate:direzione Catania, dallo svincolo di Augusta allo svincolo di Lentini, dal 23 al 27.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne fino al 23 dicembre

Leggi anche: Controlli nelle gallerie, chiusure notturne in autostrada tra Tommaso Natale e Capaci

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lavori sull'A26, autostrada chiusa per una notte tra Arona e Gravellona; Autostrade, ancora chiusure sulla A20 Messina-Palermo per i lavori di potatura: ecco dove e quando; A23, chiusure notturne: ecco quando e come cambia la viabilità; Lavori in autostrada, chiusure notturne sul tratto piacentino di A1 e A21.

Le prime chiusure notturne tra Solbiate-Albizzate e la A36: cominciano i lavori in autostrada A8 che proseguiranno per mesiStop notturno nel tratto tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con la A36 e chiusure anche a Besnate con percorsi alternativi già indicati da Autostrade. I provvedimenti si inseriscono nel più ... varesenews.it

Chiusure notturne sulla A1: svincolo di Parma chiuso, ecco i percorsi alternativiChiusure notturne per lavori programmati sulla A1 Milano–Napoli. E' prevista la chiusura notturna dello svincolo di Parma in uscita per chi proviene da Milano, dalle ore 22 del 25/02/2026 alle 5 del 2 ... gazzettadiparma.it

Nuove chiusure notturne sull'autostrada Siracusa - Catania Ecco quando e dove - facebook.com facebook