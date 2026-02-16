Puglia autostrada | chiusure notturne da stasera Lavori

Autostrade ha annunciato chiusure notturne sulla D94 Raccordo Tangenziale di BariA14 Bologna-Taranto per lavori di manutenzione. A causa di interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza, il tratto tra l’allacciamento SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, in direzione Pescara, rimarrà chiuso tra le 22:00 e le 6:00 nelle notti di lunedì 16 e martedì 17 febbraio. Durante queste ore, i camion e le auto dovranno percorrere percorsi alternativi.

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Sulla D94 Raccordo Tangenziale di BariA14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto, direzione Pescara. In alternativa, chi proviene da Foggia, dovrà uscire allo svincolo 7 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia, uscire poi allo svincolo 7B e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.