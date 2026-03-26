Sono in corso lavori di asfaltatura lungo via Ghiarella, nel tratto tra via Papa Giovanni XXIII e l’ingresso del parcheggio del polo scolastico, e via Don Minzoni, in corrispondenza del parcheggio del cimitero. Le operazioni riguardano entrambe le strade in queste zone, influenzando temporaneamente la viabilità locale. Le modifiche sono state comunicate alle autorità competenti e ai residenti interessati.

Da lunedì 30 marzo (ore 8.30) a venerdì 3 aprile (ore 79; per lavori di realizzazione della pavimentazione in asfalto stampato, sarà istituito invece il divieto di transito su via Ghiarella, nel tratto antistante la chiesa di Spezzano e il parcheggio del polo scolastico (tra via Papa Giovanni XXII e via Don Minzoni). ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Modena usa la nostra Partner App gratuita! Carburanti, in provincia di Modena è ancora salasso. A Vignola il record in Regione . 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Modifiche alla viabilità in via Ghiarella per i lavori di asfaltatura

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