Lavori di asfaltatura nel forese | modifiche alla viabilità in via Argine Montone a Faenza

Da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, dalle 7 alle 18, via Argine Montone a Faenza sarà interessata da lavori di asfaltatura nel forese. Durante questo periodo, nel tratto interessato sarà vietato il transito e la sosta con rimozione forzata, 24 ore su 24. La modifica alla viabilità si rende necessaria per consentire le operazioni di asfaltatura nel tratto coinvolto.

Per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di asfaltatura nel forese, dalle ore 7 di lunedì 2 alle ore 18 di venerdì 6 marzo verranno istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata (nella fascia oraria 0-24) in via Argine Montone, nel tratto compreso tra via. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Faenza, modifiche alla viabilità in via OrianiPer lavori di ristrutturazione di un edificio privato situato in via Oriani, la viabilità subirà alcune variazioni temporanee per consentire...

Capodanno a Faenza: le modifiche alla viabilità in piazza Martiri della LibertàIn occasione della "Festa di Capodanno", in programma mercoledì, l'Area Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina ha emesso un'ordinanza...

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Lavori di asfaltatura Via Vittime di Brescia nel Comune di Savona; Lavori di riqualificazione di Piazzetta Bra Molinari: provvedimenti viabilistici / Notizie / Novità / Homepage; Senso unico alternato per asfaltatura sulla S.P. 32 della Casottina a Miradolo Terme; Asfaltature, lavori in via Poggiolo e Croce a Uzzo e un tratto di via Leporaia e Finocchi.

Asfaltature in Via Tino Paggi, il Partito Democratico attacca l’amministrazione di Sestri LevanteA Sestri Levante i tre circoli cittadini del Partito Democratico criticano l’amministrazione comunale per i lavori di asfaltatura in via Tino Paggi, nel ... radioaldebaran.it

Cantieri del tram, via alle asfaltature a Chiesanuova (e per una notte chiude la tangenziale): le date e le modifiche alla viabilitàPADOVA - Cantieri del tram: la prossima settimana iniziano le asfaltature a Chiesanuova e scatta il rischio code. Sabato notte, invece, sarà montata la nuova passerella a ridosso ... ilgazzettino.it