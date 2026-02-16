Lavori alla rete fognaria | disagi in vista a Torrione Alto

Lavori sulla rete fognaria a Torrione Alto, causati dal piano di miglioramento delle infrastrutture, porteranno disagi ai residenti. Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A ha annunciato che nelle prossime settimane inizieranno i lavori di rinnovo su viale Alfonso Tesauro, coinvolgendo anche i quartieri Sala Abbagnano e Torrione Alto. I lavori mirano a rendere più efficiente il sistema di raccolta delle acque reflue, ma durante le operazioni sarà inevitabile qualche disagio.

A partire dal prossimo 18 febbraio e fino a fine mese sarà istituito il senso unico di circolazione in sola salita su viale Alfonso Tesauro Disagi in vista a Torrione Alto. Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A fa sapere che nell'ambito dei lavori di efficientamento della rete fognaria dei quartieri Sala Abbagnano e Torrione Alto, nelle prossime settimane si procederà al rinnovamento della rete fognaria su viale Alfonso Tesauro. Per tale motivo, a partire dal prossimo 18 febbraio e fino a fine mese è istituito il senso unico di circolazione in sola salita su viale Alfonso Tesauro. I veicoli transitanti in corrispondenza della rotatoria posta in prossimità dell'ingresso sud della tangenziale di Salerno non potranno quindi imboccare in discesa viale Alfonso Tesauro, ma potranno proseguire imboccando la tangenziale, oppure proseguire su viale degli Eucalipti oppure dirigersi verso Torrione Alto scendendo su via Matteo Farina e successivamente su via Federico Della Monica.