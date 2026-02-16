Furti nelle abitazioni Agnelli | No alle armi e no alla paura Ma vogliamo essere padroni a casa nostra

Agnelli denuncia un aumento di furti nelle case e chiede di non arrendersi alla paura. La sua richiesta arriva dopo che sono stati segnalati più episodi di scassi, spesso legati a bande criminali attive nella zona. Agnelli insiste: vogliamo difendere il nostro diritto di sentirci sicuri tra le mura di casa.

Il commissario provinciale della Lega: "L’appello che rivolgiamo a istituzioni, forze dell’ordine e cittadini è di lavorare insieme per riportare i nostri territori a una normalità fatta di fiducia e sicurezza diffusa" "Nessuna rassegnazione al regime della paura, non vogliamo armi o allarmi, vogliamo poter tornare a vivere sereni e a emozionarci nei nostri luoghi del cuore". A parlare è il commissario provinciale della Lega nonché sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, nel commentare, dopo aver elaborato interiormente la notizia del ladro morto dopo un tentato furto in una villa di Policiano ad Arezzo: "Qui non è in discussione come e se ci si difende, né il tema della legittimità.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

A Casapesenna, i residenti manifestano contro l'aumento dei furti nelle abitazioni, con la presenza di esponenti del clan dei Casalesi che alimentano tensioni e preoccupazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.