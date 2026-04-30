Lavoratori italiani preoccupati per l' IA 4 su 10 temono di essere sostituiti
Quattro lavoratori italiani su dieci si sentono a rischio di perdere il lavoro a causa dell’intelligenza artificiale o delle macchine, secondo un’indagine recente. Il 42% delle persone intervistate ha espresso questa preoccupazione, indicando come questa tecnologia possa influenzare il proprio impiego. La questione della sostituibilità da parte delle innovazioni digitali sembra essere una delle principali preoccupazioni tra i lavoratori nel paese.
Il 42% dei lavoratori italiani afferma di sentirsi sostituibile dalle macchine o dall’intelligenza artificiale. È quanto emerge dal report FragilItalia «Lavoro», che analizza percezioni, aspettative e criticità legate al lavoro nel nostro Paese, realizzato da Area Studi Legacoop in collaborazione con Ipsos, in base ai risultati di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo della popolazione italiana. Dal report, realizzato in vista del Primo Maggio, emerge più in generale che da un lato, il livello di soddisfazione complessiva resta elevato: l’81% degli occupati si dichiara soddisfatto in generale del proprio lavoro. Il 49% descriverebbe il proprio lavoro come impegnativo, il 31% dinamico, il 26% stressante.🔗 Leggi su Feedpress.me
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