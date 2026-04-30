Lavoratori italiani preoccupati per l' IA 4 su 10 temono di essere sostituiti

Da feedpress.me 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro lavoratori italiani su dieci si sentono a rischio di perdere il lavoro a causa dell’intelligenza artificiale o delle macchine, secondo un’indagine recente. Il 42% delle persone intervistate ha espresso questa preoccupazione, indicando come questa tecnologia possa influenzare il proprio impiego. La questione della sostituibilità da parte delle innovazioni digitali sembra essere una delle principali preoccupazioni tra i lavoratori nel paese.

Il 42% dei lavoratori italiani afferma di sentirsi sostituibile dalle macchine o dall’intelligenza artificiale. È quanto emerge dal report FragilItalia «Lavoro», che analizza percezioni, aspettative e criticità legate al lavoro nel nostro Paese, realizzato da Area Studi Legacoop in collaborazione con Ipsos, in base ai risultati di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo della popolazione italiana. Dal report, realizzato in vista del Primo Maggio, emerge più in generale che da un lato, il livello di soddisfazione complessiva resta elevato: l’81% degli occupati si dichiara soddisfatto in generale del proprio lavoro. Il 49% descriverebbe il proprio lavoro come impegnativo, il 31% dinamico, il 26% stressante.🔗 Leggi su Feedpress.me

lavoratori italiani preoccupati per l ia 4 su 10 temono di essere sostituiti
© Feedpress.me - Lavoratori italiani preoccupati per l'IA, 4 su 10 temono di essere sostituiti

Notizie correlate

Sondaggio, 6 italiani su 10 temono di non trovare più benzinaLe tensioni geopolitiche internazionali e le guerre in corso in Medio Oriente stanno alimentando nuove incertezze sui mercati energetici globali, con...

Sondaggio: 6 italiani su 10 temono la carenza di carburanteABBONATI A DAYITALIANEWS Crescono le preoccupazioni legate alla crisi energetica Le tensioni geopolitiche a livello internazionale e i conflitti in...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Nestlé, la battaglia contro i 185 esuberi: Subito un confronto, limitare le ricadute; Vertenza 3G, per il sindaco Tirabassi i lavoratori devono restare a Sulmona; Mazzata sui carburanti in Italia: a maggio in arrivo aumenti per benzina e diesel, automobilisti preoccupati.

lavoratori italiani preoccupati perLavoratori preoccupati per l'IA, 4 su 10 temono di essere sostituiti(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il 42% dei lavoratori italiani afferma di sentirsi sostituibile dalle macchine o dall'intelligenza artificiale. È quanto emerge dal report FragilItalia Lavoro, che analizza p ... corrieredellosport.it

lavoratori italiani preoccupati perAppalto ministero della Giustizia, la Fim Cisl: Nei tribunali liguri posti di lavoro a rischio per TopNetworkIl sindacato: Si tratta di personale con competenze fondamentali, costruite sul campo, oggi senza garanzie occupazionali ... ilsecoloxix.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.