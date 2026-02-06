Poliziotto partecipa a Temptation Island i colleghi lo riconoscono e viene licenziato in tronco | il caso finisce al Tar

Un poliziotto ha partecipato a Temptation Island, e i colleghi lo hanno riconosciuto subito. Il suo nome è finito davanti a un giudice e, poco dopo, è stato licenziato in tronco. Il caso ha fatto scalpore e ora si sta discutendo al Tar.

Galeotto fu il falò di confronto: quel concorrente di Temptation Island, coinvolto in una delle tante storie di corna e tradimenti aveva una faccia familiare per molti poliziotti che avevano assistito alla puntata andata in onda su Canale 5 nell'estate 2024. Per i colleghi è stato facile riconoscerlo, ma anche per il dirigente che ha segnalato il caso ai vertici, con il conseguente licenziamento immediato. Ne ha dato notizia in esclusiva Franco Bechis su Open. In gara con la fidanzata sull'isola delle tentazioni. Il caso dell'agente di Polizia licenziato per la sua partecipazione al reality show Temptation Island rappresenta in effetti un curioso intreccio tra doveri disciplinari, diritto del lavoro e logiche della produzione televisiva.

