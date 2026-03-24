Lavoratore caduto nel silos i sindacati | Ogni infortunio rappresenta un campanello d’allarme

L'ultimo incidente ripropone il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. I sindacati chiedono un incontro urgente alla direzione aziendale Torna d'attualità il tema della sicurezza sul lavoro, dopo il grave infortunio avvenuto ieri allo stabilimento Fruttagel di Alfonsine, con ferite gravi per un lavoratore 50enne. Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil territoriali esprimono vicinanza "lavoratore della ditta in appalto", che sarebbe rimasto vittima dell'incidente "durante un intervento di manutenzione straordinaria". Questo episodio per le sigle sindacali "ripropone con forza il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e negli appalti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Incidente sul lavoro alla Fruttagel di Alfonsine, 50enne precipita nel silos: è gravissimoL'uomo, titolare di una ditta di matutenzione, è caduto da un'altezza di circa 8 metri. Sul posto, oltre al 118, anche carabinieri e vigili del fuoco ... msn.com

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