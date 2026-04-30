Laveno i comitati di Cerro scendono in campo | salvo il lago!

A pochi giorni dalle elezioni comunali, i comitati di Cerro hanno affisso un manifesto ambientale a Laveno Mombello. L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sulle questioni legate alla tutela del lago e dell’ambiente locale. L’atto segue le recenti proteste dei gruppi di cittadini che chiedono interventi concreti per la salvaguardia delle risorse naturali della zona. La presenza del manifesto si inserisce in un contesto di mobilitazione pubblica e dibattito locale.

? Cosa sapere I comitati di Cerro presentano un manifesto ambientale a Laveno Mombello prima delle amministrative.. Le proposte sostengono la lista di Giovanni Castelli contro l'espansione edilizia nel lungolago.. I comitati cittadini di Cerro, guidati da Merati e De Gasperi, hanno diffuso un manifesto programmatico per le prossime amministrative a Laveno Mombello, chiedendo alla futura giunta di tutelare il patrimonio naturale rimasto nel comune. A meno di trenta giorni dal voto per le elezioni amministrative, la frazione di Cerro si trova al centro di un acceso dibattito che intreccia gestione del territorio e conservazione ambientale. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Laveno, i comitati di Cerro scendono in campo: salvo il lago! Notizie correlate Referendum sulla giustizia, i comitati per il no scendono in piazza: una settimana di assembleeIn vista del referendum sulla giustizia, i comitati per il no saranno nei quartieri Miramare e Borgo Mazzini durante questa settimana. Porto Ceresio: i giovani scendono in acqua per salvare il lagoI giovani di Porto Ceresio ripartono con un’azione diretta sul territorio per la tutela dell’ambiente lacustre.