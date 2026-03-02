Referendum sulla giustizia i comitati per il no scendono in piazza | una settimana di assemblee

Nella settimana che precede il referendum sulla giustizia, i comitati per il no organizzano assemblee nei quartieri Miramare e Borgo Mazzini, invitando i cittadini a partecipare e discutere le proprie posizioni. Le iniziative coinvolgono gruppi locali che si riuniscono per confrontarsi sulle questioni legate alla consultazione. La presenza nei quartieri mira a sensibilizzare e raccogliere opinioni sulla consultazione referendaria.

In vista del referendum sulla giustizia, i comitati per il no saranno nei quartieri Miramare e Borgo Mazzini durante questa settimana. Martedì 3 marzo alle 20.45 alla Palazzina Bianchini di Misano Adriatico in via della Repubblica 124, Stefano Celli, vicesegretario generale Anm, parteciperà.