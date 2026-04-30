Lava professione goleador Il bomber dei due Mondi

Alessio Lava, nato nel 1990, è un attaccante che ha avuto una carriera che lo ha portato dalla Costa Rica a giocare in Italia, anche in campionati di livello superiore. Dopo aver affrontato esperienze all’estero, ha deciso di tornare in Italia e unirsi alla squadra della Gallianese, in Prima categoria, con l’obiettivo di contribuire alla salvezza del team. La sua scelta segna un ritorno al calcio di provincia dopo anni di partite in diverse nazioni.

Dalla Costarica alla Gallianese, una bella storia di calcio e di vita. Alessio Lava, classe 1990 ruolo centravanti, ha deciso di tornare in campo per dare il suo contributo alla salvezza della Gallianese in Prima categoria, lasciandosi alle spalle campionati di prestigio all’estero. Dopo un periodo di stop per motivi lavorativi e ottenendo tre licenze da allenatore, la più importante l’Uefa B, Lava non ha saputo resistere alla tentazione di indossare la casacca numero 9 e ha subito dimostrato che il fiuto per il gol non ha età. Domenica scorsa Lava ha realizzato una splendida doppietta: 2-2 contro il Legnaia. In totale 4 gol in 220 minuti giocati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lava professione goleador. Il bomber dei due Mondi Notizie correlate Leggi anche: Il portiere dei due mondi: "Il mio modello è Buffon" Laurea in filosofia per Malerbi. Uno studio sul mito dei due mondiNina Malerbi di Bagni di Lucca ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università di Pisa con il massimo dei voti: centodieci e lode,...