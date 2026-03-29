Un portiere che si ispira a Buffon e che considera la maglia di Messi come la più preziosa della sua collezione. Ha dichiarato di aver seguito con attenzione il portiere italiano fin dall'inizio della sua carriera e di aver scelto di dedicarsi a questa posizione guardando le sue parate. La sua collezione include diverse maglie di giocatori di calcio, con quella di Messi in cima alla lista.

"Guardavo tanto Buffon, quando ho iniziato a fare il portiere. La maglia più preziosa nella mia collezione? Quella di Leo Messi". La storia di Leandro Chichizola è pura e limpida, ne eravamo già a conoscenza in alcuni dei suoi tratti. Perché se cresci in Argentina, coi colori del River Plate nel cuore, la tua vita e la tua carriera non possono non essere accompagnate dai sentimenti. "Il Monumental adesso è ancora più bello – ha raccontato ai canali del club – ho avuto la fortuna di giocare lì ed è una sensazione unica. Invito, chiunque ne abbia la possibilità, di viverla un giorno. Sono da sempre tifoso del River, sono cresciuto con Lamela, Musacchio e il Tucu Pereyra, giocatori tra i più forti che abbia incontrato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il portiere dei due mondi: "Il mio modello è Buffon"

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