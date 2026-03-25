laurea in filosofia per malerbi uno studio sul mito dei due mondi

Nina Malerbi di Bagni di Lucca ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università di Pisa, con il massimo dei voti, ovvero 110 e lode. La discussione della tesi, intitolata

Nina Malerbi di Bagni di Lucca ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’ Università di Pisa con il massimo dei voti: centodieci e lode, discutendo la tesi con il professor PierLuigi Barrotta. Figlia dell’artista scultore Gilberto Malerbi e di Antonella Prontelli, operatrice culturale, Nina si distingue oggi per un traguardo accademico che unisce rigore e originalità. Al centro del suo lavoro di tesi vi è una riflessione ambiziosa: la decostruzione del cosiddetto "mito dei due mondi", ovvero la presunta frattura tra la razionalità oggettiva della scienza e la dimensione soggettiva dell’arte. Una separazione che, secondo la sua analisi, non è altro che un costrutto storico consolidatosi nel tempo fino a diventare dogma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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