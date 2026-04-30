L’automotive dell’Emilia-Romagna rischia il precipizio

L’automotive dell’Emilia-Romagna si trova in una situazione critica e potrebbe trovarsi di fronte a gravi difficoltà. Il vicepresidente della Regione ha dichiarato che saranno necessarie “misure straordinarie” per evitare il declino del settore. La dichiarazione è giunta durante l’evento in cui è stato firmato un accordo con le imprese del settore per la creazione della Nautica Valley.

Serviranno “misure straordinaria” per salvare l’automotive dell’Emilia-Romagna. A dirlo è il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, a margine della firma dell’accordo con le imprese del settore per la nascita della Nautica Valley.Registrati alla sezione Dossier BolognaToday“Bisogna capire.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Automotive in crisi, cosa chiede l’Emilia-Romagna: “Si investa come durante la pandemia”Roma, 24 aprile 2026 – Questa mattina a Roma, al tavolo nazionale dell’automotive (un settore strategico per l’Emilia Romagna), sono stati convocati... Il comandante dell'Esercito Emilia-Romagna in visita alla PrefetturaQuesta mattina il prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, ha ricevuto al Palazzo del Governo il colonnello Nicola Perrone, comandante militare... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’automotive dell’Emilia-Romagna rischia il precipizio; Automotive, l'export decisivo per il settore. E l'Emilia-Romagna traina il resto dell'Italia: all'estero beni per 9,4 miliardi; Automotive in crisi, cosa chiede l’Emilia-Romagna: Si investa come durante la pandemia; Motorvalley, in Emilia-Romagna un ecosistema che genera valore: distretto esteso da 347 miliardi di euro e quasi 40mila imprese. L’automotive dell’Emilia-Romagna rischia il precipizioServiranno misure straordinaria per salvare l’automotive dell’Emilia-Romagna. A dirlo è il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, a margine della firma dell’accordo con le imprese del settore ... bolognatoday.it Automotive, l’export decisivo per il settore. E l’Emilia-Romagna traina il resto dell’Italia: all'estero beni per 9,4 miliardiL’analisi dei dati prodotta per la Regione da Art-Er riferita ai primi nove mesi del 2025, prima dell'ultima crisi in Medio Oriente. Il ruolo degli Usa, primo mercato. Export in crescita in Giappone: ... corrieredibologna.corriere.it Sanità, in Emilia-Romagna 272 nuove apparecchiature ad alta tecnologia già in funzione con i fondi Pnrr Per quanto riguarda l'Aou di Modena si tratta di: 1 acceleratore lineare, 3 angiografi, 3 Tac, 2 mammografi, 15 sistemi radiologici, 2 ecografi. Per l'Ausl di - facebook.com facebook Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: al mattino sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della copertura. Dal pomeriggio sui rilievi appenninici possibili rovesci. In serata, piogge a partire dalla pianura settentrionale max 20/24°C x.com