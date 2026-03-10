Il comandante dell' Esercito Emilia-Romagna in visita alla Prefettura

Questa mattina il prefetto di Ravenna ha ricevuto al Palazzo del Governo il colonnello Nicola Perrone, comandante dell’Esercito Emilia-Romagna, per un incontro istituzionale. La visita si è concentrata sulla collaborazione tra la Prefettura e le forze armate, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le due istituzioni. L’incontro ha visto la partecipazione di funzionari delle autorità locali e militari.

Questa mattina il prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, ha ricevuto al Palazzo del Governo il colonnello Nicola Perrone, comandante militare esercito "Emilia-Romagna", per un incontro istituzionale finalizzato a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra la Prefettura e l'Esercito Italiano.