Automotive in crisi cosa chiede l’Emilia-Romagna | Si investa come durante la pandemia

Questa mattina a Roma si è svolto un incontro tra rappresentanti della regione Emilia-Romagna e il governo, dedicato al settore automotive. Presenti il vicepresidente con delega allo sviluppo economico e l’assessore regionale al lavoro. La regione ha chiesto di destinare investimenti simili a quelli effettuati durante la pandemia, per supportare il settore in difficoltà. La discussione si è concentrata sulla situazione attuale del comparto e sulle misure da adottare.

Roma, 24 aprile 2026 – Questa mattina a Roma, al tavolo nazionale dell’ automotive (un settore strategico per l’Emilia Romagna), sono stati convocati il vicepresidente della regione con delega allo sviluppo economico, Vincenzo Colla, e l’ assessore regionale al lavoro, Giovanni Paglia. Convocati dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, su richiesta della Commissione per lo Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La Regione chiede al Governo di valutare misure straordinarie come quelle adottate durante la pandemia e di pianificare la ripresa dopo l'attuale caos geopolitico dovuto ai conflitti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Automotive in crisi, cosa chiede l’Emilia-Romagna: “Si investa come durante la pandemia” Notizie correlate Automotive, la Regione chiede al Governo misure straordinarie come in pandemia"Le guerre stanno creando una situazione inedita di grande difficoltà per tutto il sistema industriale, compreso il settore automotive. Emergenza lupo: la Regione Emilia-Romagna chiede “azioni di dissuasione attiva”Bologna, 30 gennaio 2026 – Prevenzione, indennizzi e un tavolo istituzionale per “aggiornare quanto prima il Piano nazionale di gestione dei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Motor Valley vale 347 miliardi, de Pascale: Investire qui per salvare l'automotive; Motor Valley, un rombo da 347 miliardi; Motor Valley, un ecosistema esteso da 347 miliardi; Automotive, la svolta elettrica divide i fornitori a Nordest. Automotive in crisi, cosa chiede l’Emilia-Romagna: Si investa come durante la pandemiaA Roma il tavolo nazionale convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dopo il caos geopolitico dovuto ai conflitti. Il vicepresidente e l’assessore al lavoro della Regione: ... ilrestodelcarlino.it L’Emilia-Romagna chiede al Governo di valutare misure straordinarie per l’automotiveCosì il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e l'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, al tavolo nazionale dell'automotive ... italpress.com Il lungo fine settimana del 25 aprile offre numerose occasioni per esplorare l'Emilia-Romagna attraverso i suoi eventi enogastronomici e culturali. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile, la regione propone un calendario ricco di appuntamenti che spaziano dalle facebook Il lungo fine settimana del 25 aprile offre numerose occasioni per esplorare l'Emilia-Romagna attraverso i suoi eventi enogastronomici e culturali. x.com