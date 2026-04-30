L'attaccante della squadra è tornato a allenarsi con il gruppo dopo un periodo di assenza. È stato annunciato che sarà disponibile per la prossima partita contro il Parma. Il tecnico ha comunicato che il giocatore ha completato la riabilitazione e ha partecipato all’allenamento completo, confermando la sua presenza in campo. La squadra si prepara così a schierarlo nuovamente tra i titolari.

"Domenica torno, il recupero sta andando bene: sono già guarito. Sì, giocherò". A chiarire la situazione sull'impiego di Lautaro Martinez nella sfida scudetto di domenica contro il Parma ci ha pensato. Lautaro stesso. L'argentino, protagonista di una chat di domande e risposte con alcuni tifosi organizzata da Dazn, ha ormai sciolto ogni dubbio. Ci sarà. Resta da capire come e soprattutto quanto, perché l'idea di Chivu fino a qualche giorno fa sarebbe stata quella di concedere al Toro una ventina di minuti, una sorta di passerella nella partita che con grandi probabilità consegnerà aritmeticamente il titolo all'Inter. Ma Lautaro è rientrato in gruppo ieri e così può mettere nelle gambe ben quattro allenamenti interi per giocarsi la possibilità di partire addirittura titolare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro: "Sono guarito, contro il Parma gioco". Il piano di Chivu per il suo capitano

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