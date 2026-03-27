Lautaro il piano per la Roma | lavoro tra campo e palestra il capitano è guarito Il Toro corre alla Pinetina

Lautaro Martinez si sta allenando con la squadra e ha completato il percorso di recupero dopo un infortunio. La sua presenza nella partita contro la Roma, in programma il 5 aprile, è certa. Il capitano si allena tra il campo e la palestra presso il centro sportivo. La società ha comunicato che Lautaro sarà tra i titolari della prossima sfida.

Inter News 24 Lautaro, c’è un piano preciso per la gara contro la Roma del 5 aprile: il capitano è guarito e sarà regolarmente titolare. Proseguono a pieno ritmo i lavori al centro sportivo di Appiano Gentile, dove l’ Inter di Cristian Chivu prepara la volata scudetto. Con la squadra salda a quota 69 punti, la sosta per le Nazionali è diventata il terreno ideale per il recupero dei pezzi pregiati dello scacchiere nerazzurro, sotto dello staff medico. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lautaro Martinez, il piano per la Roma: le ultime. Secondo il Corriere dello Sport, Lautaro Martinez è da considerarsi clinicamente guarito dopo il guaio muscolare subito il 18 febbraio a Bodø. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro, il piano per la Roma: lavoro tra campo e palestra, il capitano è guarito. Il Toro corre alla Pinetina Articoli correlati Infortunio Lautaro, fissata la data per il rientro del capitano dell’Inter: è già clinicamente guarito!Alajbegovic l’eroe della Bosnia, martedì sfida l’Italia ma il futuro sarà in una big! Club di Serie A beffati? Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So... Infortunio Lautaro, il rientro è vicino! Fissata la data per il ritorno in campo del capitano nerazzurroAllegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Mercato Juve: il futuro in Europa... Tutto quello che riguarda Lautaro il piano per la Roma lavoro tra... Temi più discussi: Inter, Lautaro mette il mirino sulla Roma: il piano per tornare a pieno regime dopo la sosta; Il ritorno del capitano Lautaro Martinez accende l’Inter: il Toro è la chiave per lo Scudetto, la data del rientro e l'impatto sui nerazzurri; Inter, niente Argentina per Lautaro Martinez: resterà a Milano ad allenarsi; Inter, prosegue il lavoro ad Appiano per Lautaro Martinez: ecco gli aggiornamenti di oggi. Inter, Lautaro mette il mirino sulla Roma: il piano per tornare a pieno regime dopo la sostaI giocatori lavorano in vista della gara di Pasqua contro la Roma, in particolare Lautaro Martinez che non vuole mancare l'appuntamento ... msn.com Infortunio Lautaro, fissata la data per il rientro del capitano dell’Inter: è già clinicamente guarito! Il programma dello staff nerazzurroInfortunio Lautaro, fissata la data per il rientro del capitano dell'Inter: è già clinicamente guarito! Il programma dello staff nerazzurro ... calcionews24.com CdS - #Inter, Lautaro è guarito: ora il lavoro su un doppio binario x.com In Serie A Lautaro guida la classifica marcatori con "soli" 14 gol. Nella storia e in Europa i dati sono schiaccianti #SportMediaset #Mediaset #SerieA #Calcio #Football - facebook.com facebook