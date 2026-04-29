Lautaro Martinez ha annunciato di essere tornato in piena forma dopo un periodo di assenza e ha confermato la sua presenza come titolare nella prossima partita contro il Parma, prevista domenica. Il giocatore, che ricopre il ruolo di capitano, ha condiviso questa notizia pubblicamente, aggiungendo di essere pronto a scendere in campo. La sua dichiarazione ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

di Lorenzo Vezzaro Lautaro Martinez: il capitano conferma il rientro dal primo minuto e rivela i suoi sogni tra campo, famiglia e futuro. Dopo il ritorno in gruppo nell’ultimo allenamento dell’ Inter, Lautaro Martinez è stato il protagonista assoluto di una chat live su DAZN. L’attaccante argentino ha rassicurato tutti i tifosi sulle proprie condizioni fisiche, confermando che il recupero dall’infortunio è ormai ultimato. «Sono già guarito», ha dichiarato il capitano, rispondendo con un secco «Sì, tornerò» alla domanda sulla sua presenza nel match point scudetto di domenica sera contro il Parma. Un rientro fondamentale per la squadra, che ritrova il suo leader nel momento più importante della stagione.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez infiamma i tifosi: «Sono guarito, domenica contro il Parma ci sarò»

Notizie correlate

Hojlund è guarito e ci sarà contro il Parma (Ansa)La squadra di Conte vuole continuare la serie di cinque vittorie consecutive, l’ultima lunedì contro il Milan, con lo scopo di raggiungere i sette...

Lautaro Martinez rientra in gruppo e guarda avanti: obiettivo Scudetto contro il Parma e finale di Coppa ItaliaTorino già al lavoro per il 2026/27: dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa, il piano di Petrachi per il nuovo progetto Koné Roma,...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Lautaro nel mirino del Barcellona: ritorno di fiamma per il capitano dell'Inter; Inter, si ferma Luis Henrique: out con il Torino. Cautela e pazienza per Lautaro Martinez; Calhanoglu vuole restare all'Inter! Svelato il motivo per cui il turco ha cambiato idea per il futuro; Il calciomercato della Juventus si infiamma: Stones si propone, De Gea alternativa ad Alisson, sorpresa Jashari.

Inter, infortunio Lautaro Martinez: nuovo annuncio di ChivuTiene banco l'infortunio di Lautaro Martinez in vista del proseguimento della stagione. L'attaccante argentino non ha ... fantamaster.it

Lautaro: Torno col Parma, sono guarito. Non sento la pressione, io e Thuram…Lautaro Martinez ha risposto ad alcune domande dei tifosi dell'Inter in una chat esclusiva con Dazn: le risponde del Toro ... msn.com

Il capitano è tornato Lautaro Martinez ha svolto l'intera sessione di allenamento insieme ai compagni e tornerà a disposizione per Inter-Parma! Starà a Chivu decidere se impiegarlo dal 1' o da subentrante. #Inter #InterDipendenza #Lautaro #InterPar - facebook.com facebook

Il ritorno di Lautaro Martinez x.com