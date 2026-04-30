In Australia si avvicina una possibile decisione riguardante la tassazione delle piattaforme internet, una questione che da tempo viene discussa in vari paesi. La proposta interessa principalmente giornalisti, editori e le grandi aziende tecnologiche della Silicon Valley, che si trovano al centro di un dibattito sulla condivisione dei compensi per l’utilizzo dei contenuti giornalistici online. La discussione si concentra sulla responsabilità delle piattaforme nel contribuire ai costi dell’informazione.

In diversi Paesi se ne parla da tempo, ma ora sembra che almeno in Australia si sia vicini ad una svolta per quanto riguarda una delicata questione che coinvolge giornalisti, editori e giganti della Silicon Valley: chi paga il giornalismo nell’era delle piattaforme. Bisogna evidenziare, e questo è il cuore del dibattito a livello mondiale, che le notizie scritte dai giornalisti e pubblicate sulle piattaforme alimentano i . I , a loro volta, generano ricavi pubblicitari. E allora, ci si chiede, perché non pagare chi lavora nel mondo dell’informazione e dà il via a questa catena? Il governo australiano, guidato dal laburista Anthony Albanese, ha lanciato la proposta chiamata “News Bargaining Incentive”, una sorta di incentivo (guai a chiamarla tassa) pensata per costringere Meta, Google e TikTok ad aprire il portafoglio con gli editori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Australia punta a tassare le piattaforme internet

Notizie correlate

L’Australia vuole tassare Meta, Google e TikTok per finanziare il giornalismo. “Big Tech non può sottrarsi agli obblighi”L’Australia ha presentato una bozza di legge per tassare i giganti della tecnologia come Meta, Google e TikTok, destinando parte del bottino alle...

Australia, controlli dell’età per accedere alle piattaforme online: eccessivo o necessario?L’obiettivo dell’Australia è quello di rendere l’uso dei social, così come dell’intelligenza artificiale, più sicuro e protetto per i giovani.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Editoria: Australia punta a tassare Big tech se non pagano editori; Msc sviluppa l’intermodalità in Australia: nuova rete ferroviaria collega porti e inland hub; Una specie che si credeva estinta torna in natura: 100 bandicoot rilasciati in Australia; La pasta italiana cresce e guarda all’Australia: non solo export, ma strategia.

L’Australia punta a tassare le piattaforme internetSenza accordi con gli editori i giganti del web rischiano di dover pagare allo Stato il 2,25% dei ricavi realizzati in Australia ... ilgiornale.it

Editoria: Australia punta a tassare Big tech se non pagano editoriNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch

L’Australia si prepara a introdurre nuove misure per regolamentare i rapporti tra piattaforme digitali e industria dell’informazione, con l’obiettivo di garantire una remunerazione agli editori per l’utilizzo dei contenuti giornalistici. Il governo, guidato dal primo mini - facebook.com facebook