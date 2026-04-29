L’Australia ha annunciato l’intenzione di introdurre una legge che prevede la tassazione delle grandi piattaforme tecnologiche, come Meta, Google e TikTok, con l’obiettivo di destinare parte delle entrate al settore del giornalismo. La proposta mira a far fronte alle criticità legate alla diffusione di contenuti online e al sostegno delle testate giornalistiche tradizionali. La bozza di legge è attualmente in fase di discussione e revisione.

L’Australia ha presentato una bozza di legge per tassare i giganti della tecnologia come Meta, Google e TikTok, destinando parte del bottino alle testate giornalistiche. Per sfuggire al tributo, ai colossi resterebbe una sola via: stringere accordi con gli editori per remunerare i contenuti. Non è un mistero come le aziende giornalistiche, in tutto il mondo, soffrano del calo dei lettori, sovente più attratti dalle informazioni sui social network. Dunque l’Australia mira ad imporre un contributo alle grandi aziende tecnologiche, per compensare gli editori locali, i cui contenuti generano traffico sulle piattaforme. Il 28 aprile il governo ha pubblicato una bozza di legge da presentare al Parlamento entro luglio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Australia vuole tassare Meta, Google e TikTok per finanziare il giornalismo. “Big Tech non può sottrarsi agli obblighi”

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