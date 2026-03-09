In Australia è stato introdotto un sistema di controlli dell’età per l’accesso alle piattaforme online, con l’obiettivo di proteggere i giovani. Le autorità hanno stabilito delle regole più rigorose per garantire un uso più sicuro dei social e dell’intelligenza artificiale. La misura interessa principalmente le piattaforme digitali più popolari tra i giovani utenti.

L’obiettivo dell’ Australia è quello di rendere l’uso dei social, così come dell’intelligenza artificiale, più sicuro e protetto per i giovani. La regolamentazione dell’accesso a Internet ha apportato delle modifiche già a dicembre e ora la «misura di buon senso» si estende includendo nuovi controlli. L’Australia introduce nuovi controlli, l’obiettivo è la tutela dei minori. A dicembre l’Australia è diventato il primo paese al mondo a limitare l’apertura di account social ai minori di 16 anni. Tra le piattaforme incluse rientra: Facebook, X, Threads, Snapchat, Instagram, TikTok, Twitch, Reddit e YouTube. L’iniziativa australiana ha spinto altri paesi a riflettere sulla possibilità di introdurre misure analoghe affinché i giovani siano ulteriormente tutelati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Australia, controlli dell’età per accedere alle piattaforme online: eccessivo o necessario?

Articoli correlati

Download di app 18+ bloccati: Apple introduce controlli età obbligatori (per ora, in Australia e Brasile)A partire dal 24 febbraio 2026, Apple ha attivato un sistema di blocco automatico per il download di applicazioni classificate 18+ in Australia,...

Riserva legge 68/99 nelle GPS: sarà necessario dimettersi per accedere al diritto? Pillole di Question TimeNel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata...

Britain and France are weighing proposals to limit or even ban social media

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Australia controlli dell'età per...

Temi più discussi: Proibire i social agli adolescenti Australia e Francia chiudono la porta ai minori di 16 anni; In Australia bisognerà dimostrare di essere diciottenni per giocare a titoli come Grand Theft Auto Online; Dopo i social media, gli app retailer e i motori di ricerca sono il prossimo obiettivo dell’age-gating; Influenza K (marzo 2026): sintomi, durata e cura.

Australia introduce controlli di età per chatbot AI, giochi per adulti e motori di ricercaL'Australia l'ha definita una misura di buon senso, che estende nel mondo digitale le tutele di cui i minori godono nella vita reale. View on euronews ... msn.com

In Australia servirà verificare l’età per giocare online a titoli vietati ai minoriTra i titoli più noti coinvolti da questa misura troviamo anche Grand Theft Auto Online, la componente multiplayer dell’iconico franchise di Rockstar Games, che secondo diverse stime conta circa ... tuttotech.net

#Jovanotti in #Australia per dare il via al grande viaggio de L'Arca di Lorè, la nuova tournee mondiale che quest'estate arriverà in Italia per i Summer Party. #musica x.com

Un gruppo di manifestanti ha circondato il pullman della nazionale femminile di calcio dell’Iran sulla Gold Coast, in Australia, gridando “Salvate le nostre ragazze!” e “Lasciatele andare!” dopo una partita della Women’s Asian Cup. Cresce la pressione sul gove - facebook.com facebook