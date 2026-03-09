Australia controlli dell’età per accedere alle piattaforme online | eccessivo o necessario?

Da metropolitanmagazine.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Australia è stato introdotto un sistema di controlli dell’età per l’accesso alle piattaforme online, con l’obiettivo di proteggere i giovani. Le autorità hanno stabilito delle regole più rigorose per garantire un uso più sicuro dei social e dell’intelligenza artificiale. La misura interessa principalmente le piattaforme digitali più popolari tra i giovani utenti.

L’obiettivo dell’ Australia è quello di rendere l’uso dei social, così come dell’intelligenza artificiale, più sicuro e protetto per i giovani. La regolamentazione dell’accesso a Internet ha apportato delle modifiche già a dicembre e ora la «misura di buon senso» si estende includendo nuovi controlli. L’Australia introduce nuovi controlli, l’obiettivo è la tutela dei minori. A dicembre l’Australia è diventato il primo paese al mondo a limitare l’apertura di account social ai minori di 16 anni. Tra le piattaforme incluse rientra: Facebook, X, Threads, Snapchat, Instagram, TikTok, Twitch, Reddit e YouTube. L’iniziativa australiana ha spinto altri paesi a riflettere sulla possibilità di introdurre misure analoghe affinché i giovani siano ulteriormente tutelati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

australia controlli dell8217et224 per accedere alle piattaforme online eccessivo o necessario
© Metropolitanmagazine.it - Australia, controlli dell’età per accedere alle piattaforme online: eccessivo o necessario?

Articoli correlati

Download di app 18+ bloccati: Apple introduce controlli età obbligatori (per ora, in Australia e Brasile)A partire dal 24 febbraio 2026, Apple ha attivato un sistema di blocco automatico per il download di applicazioni classificate 18+ in Australia,...

Riserva legge 68/99 nelle GPS: sarà necessario dimettersi per accedere al diritto? Pillole di Question TimeNel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata...

Britain and France are weighing proposals to limit or even ban social media

Video Britain and France are weighing proposals to limit or even ban social media

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Australia controlli dell'età per...

Temi più discussi: Proibire i social agli adolescenti Australia e Francia chiudono la porta ai minori di 16 anni; In Australia bisognerà dimostrare di essere diciottenni per giocare a titoli come Grand Theft Auto Online; Dopo i social media, gli app retailer e i motori di ricerca sono il prossimo obiettivo dell’age-gating; Influenza K (marzo 2026): sintomi, durata e cura.

australia controlli dell etàAustralia introduce controlli di età per chatbot AI, giochi per adulti e motori di ricercaL'Australia l'ha definita una misura di buon senso, che estende nel mondo digitale le tutele di cui i minori godono nella vita reale. View on euronews ... msn.com

australia controlli dell etàIn Australia servirà verificare l’età per giocare online a titoli vietati ai minoriTra i titoli più noti coinvolti da questa misura troviamo anche Grand Theft Auto Online, la componente multiplayer dell’iconico franchise di Rockstar Games, che secondo diverse stime conta circa ... tuttotech.net

Esplora notizie e video correlati all’argomento.