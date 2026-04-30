L’Ausl consegna a 19 Comuni 36 nuovi defibrillatori automatici esterni

L’Azienda Usl di Parma ha distribuito 36 defibrillatori automatici esterni a 19 Comuni della provincia. Questi dispositivi sono stati consegnati agli amministratori locali per essere installati in vari punti pubblici. I DAE sono strumenti progettati per intervenire in modo rapido in situazioni di arresto cardiaco. La consegna si inserisce in un progetto volto a migliorare la risposta in emergenza nelle aree civiche del territorio.

L’Azienda Usl di Parma ha consegnato agliAmministratori locali di Parma e provincia 36 defibrillatori automatici esterni (DAE), strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. I nuovi dispositivi sono destinati a 19 Comuni della provincia: 7 DAE sono per il.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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