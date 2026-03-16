Rocca consegna 100 defibrillatori alla Protezione civile del Lazio

Rocca ha consegnato cento defibrillatori alla Protezione civile del Lazio, destinati alle associazioni e ai gruppi comunali. L’obiettivo è migliorare la disponibilità di strumenti di salvataggio durante le emergenze. La consegna è stata annunciata ufficialmente e coinvolge diverse realtà sul territorio, con l’intento di potenziare le risposte in situazioni di emergenza.

AGI - Cento nuovi defibrillatori alle associazioni e ai gruppi comunali di Protezione civile del Lazio per rafforzare la capacità di intervento dei volontari nelle emergenze. La consegna è avvenuta oggi a Roma nell'ambito di un percorso avviato dalla Regione Lazio per potenziare le competenze di primo soccorso della rete del volontariato sul territorio. "Oggi abbiamo consegnato cento defibrillatori alle associazioni e gruppi comunali di Protezione Civile, già assegnatari dei nuovi pick-up distribuiti lo scorso anno. Grazie all'acquisto e alla consegna dei nuovi defibrillatori la Regione Lazio porta a compimento l'importante percorso avviato per rafforzare le competenze dei nostri volontari in materia di primo soccorso ", ha dichiarato l'assessore regionale alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Rocca consegna 100 defibrillatori alla Protezione civile del Lazio Articoli correlati Maltempo: Rocca, oltre 250 volontari Protezione civile in campo per portare soccorsiQueste informazioni sono state condivise su Facebook dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Leggi anche: Lazio: Valeriani (Pd), rimuovere problema direttore Protezione civile