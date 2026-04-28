Laura Pausini ferma il concerto in Ecuador poi chiede l'ossigeno sul palco | Si può parlare con questa maschera?

Durante un concerto a Quito, in Ecuador, Laura Pausini ha interrotto le esibizioni chiedendo che le fosse portato l'ossigeno sul palco. In seguito, ha ripreso a cantare, mentre indossava una maschera, e ha commentato: «Si può parlare con questa maschera?». L'artista ha quindi richiesto assistenza medica e ha continuato la performance.

Durante il concerto tenutosi a Quito, in Ecuador, Laura Pausini ha chiesto che le fosse portato l'ossigeno sul palco, per poi continuare il concerto. Il motivo, però, risiede nella rarefazione dell'aria, a causa dell'innalzamento della pressione atmosferica, che rende più difficoltosa la respirazione.🔗 Leggi su Fanpage.it LAURA PAUSINI CHOC FERMA IL CONCERTO PER UN UOMO UBRIACO: “NOI DOPO ANDIAMO A SCO*ARE, TU......” Notizie correlate Laura Pausini ferma il concerto e si fa portare l’ossigeno sul palco: “Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?”. Ecco cos’è successoPiccolo fuori programma, venerdì 24 aprile, durante il concerto di Laura Pausini al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui di Quito, in Ecuador. Laura Pausini, maschera d’ossigeno durante il concerto: perché si è fermata sul palco (VIDEO)Laura Pausini ha vissuto uno dei momenti più singolari della sua carriera durante il concerto dello scorso 24 aprile 2026 al Coliseo General... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Laura Pausini ferma il concerto in Perù e bacchetta la prima fila: Pagate molto, ma non conoscete le canzoni; Laura Pausini ferma il concerto e bacchetta la prima fila: Non sanno le canzoni; Laura Pausini indispettita: ferma il concerto e rimprovera i fan perché non conoscono le sue canzoni; La prima fila paga molto ma non sanno le mie canzoni: Laura Pausini ferma il concerto in Perù. Laura Pausini ferma il concerto e si fa portare l’ossigeno sul palco: Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?. Ecco cos’è successoA Quito, a 2.850 metri d'altitudine, la cantante ha avuto difficoltà respiratorie durante l'esibizione davanti a 8mila spettatori ... ilfattoquotidiano.it Laura Pausini malore a Quito: ossigeno sul palco durante il concertoLaura Pausini malore: momenti di paura per la cantante durante il tour in Ecuador: costretta all’ossigeno per l’altitudine di Quito, ma il pubblico ... blogdilifestyle.it "Non sono più esterofila e non credo che tutto ciò che arriva dall'America sia fatto meglio, anzi in certe cose sono più bravi gli italiani" - Laura Pausini facebook Durante la tappa del suo World Tour a Quito, in Ecuador, la nostra Laura nazionale ha dovuto fare i conti con i 2.850 metri di altitudine della città. Tra una canzone e l’altra, l'aria si è fatta sottile e la cantante ha avuto bisogno di qualche boccata d'ossigeno diret x.com