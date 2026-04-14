podismo laura gotti vince la maratona dal lamone

Laura Gotti si è aggiudicata la Maratona del Lamone, una competizione che ha coinvolto 672 partecipanti. La vittoria si è concretizzata al termine di una gara intensa e lunga, con la runner che ha attraversato il percorso che si snoda lungo il fiume Lamone. La maratona si è svolta senza incidenti e con una buona partecipazione di sportivi provenienti da diverse regioni.

Laura Gotti è la regina indiscussa della Maratona del Lamone, gara che ha visto tagliare il traguardo a 672 atleti. La portacolori del Rosa Running Team ha compiuto una vera e propria impresa terminando la gara in 2h40’39’’, nuovo primato della corsa. Gotti (nella foto al traguardo) è stata capace di cogliere la nona posizione assoluta, dando distacchi abissali a tutte le avversarie. Seconda piazza per l’uruguayana Deyanira Esterlina Rodirguez Larreca (Filirun Team) a 19’06’’, terza Roxana Maria Girleanu (GP Parco Alpi Apuane) a 20’10’’ davanti a Daniela Valgimigli (Liferunner) a 21’36’’ e a Stefania Simonelli (Team 42195), sempre seconda nelle precedenti quattro edizioni, a 24’18’’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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