Pilar Fogliati e Fabio Paratici sono stati pizzicati insieme mentre si scambiano un bacio. La notizia circolava già da qualche settimana, quando l’attrice aveva ammesso a “Chi” di uscire con qualcuno che le piace molto. Ora le foto confermano che tra loro c’è qualcosa di più di una semplice frequentazione. La coppia si mostra felice e serena, mentre si gode qualche momento di intimità in pubblico.

“Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto”, aveva dichiarato qualche settimana fa Pilar Fogliati al settimanale “ Chi “. Parlando poi del suo modo di vedere l’amore, spiegava anche che per lei “la parola d’ordine quando sono fidanzata è dire: ‘ Io e te siamo una squadra ‘. Se mi sento così con un uomo, quella è una storia importante”. Ora il settimanale diretto da Massimo Borgnis pubblica le immagini dell’attrice con Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo della Fiorentina ed ex dirigente di altri due club di peso, Juventus e Tottenham. I paparazzi immortalano il primo bacio della coppia mentre Fogliati è seduta al tavolo di un bar all’aperto con gli amici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pilar Fogliati e Fabio Paratici sono una coppia: la foto del bacio tra l’attrice che sarà a Sanremo e il ds della Fiorentina

Approfondimenti su Fogliati Paratici

La coppia Pilar Fogliati e Fabio Paratici ha deciso di mostrarsi pubblicamente.

Pilar Fogliati e Fabio Paratici sono ufficialmente una coppia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Fogliati Paratici

Argomenti discussi: Pilar Fogliati e Fabio Paratici, ecco la nuova coppia che unisce cinema e sport; Fabio Paratici e Pilar Fogliati, il bacio rubato tra l'attrice e il fidanzato ds della Fiorentina: ecco la nuova coppia; Fabio Paratici e Pilar Fogliati, è amore: il bacio che conferma la relazione; Chi è il fidanzato di Pilar Fogliati, l'attrice è innamorata di Fabio Paratici: Mi piace molto, sono contenta.

Pilar Fogliati e Fabio Paratici sono una coppia: la foto del bacio tra l’attrice che sarà a Sanremo e il ds della FiorentinaL'attrice di Cuori che sarà a Sanremo 2026 e il ds della Fiorentina paparazzati insieme: ecco le immagini esclusive ... ilfattoquotidiano.it

Baci a Roma: Pilar Fogliati e il fidanzato Fabio Paratici immortalati dai paparazziCinema, calcio e romanticismo: la storia d’amore di Pilar Fogliati e Fabio Paratici cattura i paparazzi di Chi. notizie.it

Sanremo 2026, è Pilar Fogliati la co-conduttrice della seconda serata del Festival Link nei commenti - facebook.com facebook

Sanremo 2026. Carlo Conti annuncia Pilar Fogliati, co-conduttrice mercoledì 25 febbraio di @RaffCoppola1 #Sanremo2026 x.com