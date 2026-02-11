Pilar Fogliati e Fabio Paratici sono ufficialmente una coppia. Dopo sei anni di matrimonio, l’attrice 33enne ha ritrovato il sorriso e l’amore con il direttore sportivo, ora alla Fiorentina. La loro relazione dura da mesi e sembra essere consolidata.

Pilar Fogliati ha un nuovo amore. Dopo essersi lasciata alle spalle una relazione durata sei anni, l'attrice, 33 anni, riscopre la voglia di amare con Fabio Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina. I due hanno cercato di nascondere l'entusiasmo e di vivere la storia d'amore lontano da occhi indiscreti. «Sto uscendo con una persona che mi piace davvero», aveva confidato qualche tempo fa a Chi. Pilar, prossima alla co-conduzione di Sanremo 2026, è stata paparazzata dal settimanale mentre si scambiava un tenero bacio con Fabio, fuori da un bar di Roma. Chi è Fabio Paratici Nato nel 1972 a Borgonovo Val Tidone (Piacenza), Fabio Paratici, dopo il diploma in Ragioneria, ha dedicato tutta la sua vita al calcio. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Pilar Fogliati, Fabio Paratici è il nuovo fidanzato: l'ex ds della Juve ora è alla Fiorentina. «Stanno insieme da mesi»

Pilar Fogliati torna a sorridere.

Pilar Fogliati e Fabio Paratici fanno coppia da alcuni mesi.

