Latitante internazionale tra i pendolari della metro A | arrestato a Vittorio Emanuele deve scontare 8 anni

Un uomo ricercato a livello internazionale è stato arrestato questa mattina a Vittorio Emanuele, nel corso di un controllo tra i passeggeri della metropolitana romana. La sua fuga era iniziata nel 2023, giorno in cui era stato emesso un mandato di cattura per una condanna di otto anni di reclusione. L’uomo si spostava tra i pendolari cercando di non destare sospetti, ma è stato individuato e fermato dai carabinieri.

Si muoveva tra i flussi della metropolitana romana cercando di confondersi nella quotidianità della città, ma su di lui gravava un mandato di cattura internazionale, con una latitanza protrattasi dal 2023. È proprio qui che la polizia ha intercettato ed arrestato un cittadino peruviano di 48 anni.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Arrestato in Spagna a Alicante il broker latitante del narcotraffico internazionale, quanti anni deve scontareÈ stato arrestato e riportato in Italia un uomo di 45 anni, latitante dal dicembre 2024, ritenuto broker di narcotraffico internazionale. Latitante arrestato in Francia. Deve scontare oltre 11 anni di carcereRicercato dalla Procura ternana, è stato arrestato dalla polizia di Terni un marocchino di 34 anni che deve scontare una pena di undici anni e otto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arresto in metropolitana: preso a Vittorio Emanuele latitante internazionale; Latitante dal 2023 bloccato dalla Polizia di Stato nella ‘tube’ capitolina. Polmetro esegue ordine di carcerazione su ricercato internazionale - Questura di Roma | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Scurria: Basile latitante sui lavori al Vittorio Emanuele e sull’Archivio di Stato. Latitante internazionale arrestato nella metro di Roma, condannato a 8 anni per aver accoltellato una personaLatitante dal 2023, deve scontare 8 anni di reclusione per aver accoltellato una persona alla schiena in Perù. I poliziotti hanno rintracciato il 48enne alla fermata Vittorio Emanuele della metro A di ... fanpage.it Roma, latitante si nascondeva in metro tra turisti e pendolari: arrestato un 48enne ricercato dal 2023 per lesioni gravi in PerùIl peruviano era destinatario di un mandato di cattura internazionale. La Polizia lo ha fermato alla stazione Vittorio Emanuele ... affaritaliani.it Ucraina, Iran, Gaza: un ordine globale in crisi. Come rispondere a un nuovo imperialismo A #QuanteStorie, Giorgio Zanchini dialoga con Vittorio Emanuele Parsi e Federico Rampini. Tra nuovi equilibri e difesa dei principi democratici. Alle 12.45 su #Rai3 - facebook.com facebook