latitante arrestato in francia deve scontare oltre 11 anni di carcere

La polizia di Terni ha catturato in Francia un uomo ricercato dalla procura ternana. Si tratta di un marocchino di 34 anni che deve scontare oltre 11 anni di carcere. L’arresto è arrivato dopo mesi di indagini e ha permesso di mettere fine alla sua fuga. Ora si trova in Italia, pronto per scontare la pena.

Ricercato dalla Procura ternana, è stato arrestato dalla polizia di Terni un marocchino di 34 anni che deve scontare una pena di undici anni e otto mesi di reclusione. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Terni. Così gli agenti della Questura hanno dato esecuzione, nel pomeriggio del 6 febbraio scorso, all’arresto del trentaquattrenne che è stato fermato nella città francese Lille, a seguito di un’attività di cooperazione internazionale di polizia che, dopo il provvedimento della Procura, aveva fatto scattare indagini incrociate a livello europeo. L’uomo era ricercato in esecuzione di un provvedimento per pene concorrenti, dovendo espiare una pena residua complessiva di undici anni, otto mesi e ventuno giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

