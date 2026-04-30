Latitante internazionale arrestato nella metro di Roma condannato a 8 anni per aver accoltellato una persona

Un uomo ricercato dal 2023 è stato arrestato nella metropolitana di Roma. Era latitante da diversi mesi e deve scontare una condanna di otto anni di carcere per aver ferito gravemente una persona con un colpo di coltello alla schiena in Perù. L’arresto è stato effettuato durante un normale controllo nel sistema di trasporto pubblico, senza incidenti. La condanna risale a un procedimento giudiziario iniziato nel paese sudamericano.

Latitante dal 2023, deve scontare 8 anni di reclusione per aver accoltellato una persona alla schiena in Perù. I poliziotti hanno rintracciato il 48enne alla fermata Vittorio Emanuele della metro A di Roma. Portato in carcere, verrà estradato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fermano dopo 20 anni: arrestato in Spagna latitante per droga e armi. Rintracciato grazie a cooperazione internazionale.Un latitante albanese di 35 anni, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, è stato arrestato in Spagna dopo... Arrestato in Spagna a Alicante il broker latitante del narcotraffico internazionale, quanti anni deve scontareÈ stato arrestato e riportato in Italia un uomo di 45 anni, latitante dal dicembre 2024, ritenuto broker di narcotraffico internazionale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dalla pulizia etnica alle navi da crociera: arrestato criminale di guerra dell'ex Jugoslavia; Traffici illeciti, doppio intervento della Guardia di Finanza: un arresto per droga e preso latitante internazionale; Gangster di un'organizzazione criminale internazionale arrestato in un albergo della riviera; Arrestato latitante internazionale: deve scontare 15 anni per stupro. Latitante internazionale arrestato a Milano Marittima: blitz della Polizia di StatoImportante operazione della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un latitante internazionale. Nella mattinata del 24 aprile, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, in col ... ravennawebtv.it Arrestato a Milano Marittima latitante internazionale ricercato dall’InterpolUn cittadino montenegrino di 40 anni, ricercato a livello internazionale per appartenenza a un’organizzazione criminale, è stato arrestato nella mattinata ... ravennanotizie.it Roma: Latitante internazionale catturato in metro Si nascondeva tra i pendolari e i turisti della stazione Vittorio Emanuele, convinto che il caos della Linea A potesse proteggere la sua fuga. La latitanza di un cittadino peruviano di 48 anni si è interrotta grazie ai - facebook.com facebook Giugliano in Campania, tre anni da fantasma: arrestato latitante del narcotraffico internazionale - x.com