Cinecittà nuovo blitz della Guardia di finanza | acquisiti i bilanci 2022 e 2023

Oggi la Guardia di Finanza ha effettuato un nuovo intervento negli uffici di Cinecittà a Roma, acquisendo i bilanci relativi agli anni 2022 e 2023. L'operazione si è svolta nella mattinata di martedì 10 marzo e riguarda le verifiche sui documenti contabili della storica area di produzione cinematografica. Nessun'altra informazione è stata comunicata al momento.

(Adnkronos) – Nuovo blitz della Guardia di Finanza nella mattina di oggi, martedì 10 marzo, negli uffici di Cinecittà a Roma. Lo apprende l'Adnkronos. Già nell'autunno scorso le Fiamme Gialle avevano visitato gli stessi uffici per acquisire la documentazione relativa ai finanziamenti pubblici di alcuni film. A quanto apprende l'Adnkronos, questa volta la Gdf starebbe.