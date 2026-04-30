Latina calci e pugni a un ciclista a Capoportiere | denunciato

A Latina, un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito un ciclista a Capoportiere, colpendolo con calci e pugni. L’intervento degli agenti è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio. L’uomo è stato riconosciuto come responsabile di lesioni personali, minacce e danneggiamento, e ora si trova in stato di libertà. La vittima ha riportato delle ferite che sono state medicato sul posto.

Latina, 30 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato in stato di libertà un uomo, gravemente indiziato dei reati di lesioni personali, minacce e danneggiamento. In particolare, nella mattinata del 27 aprile, i poliziotti della Squadra Volante erano intervenuti nei pressi di Capoportiere, a seguito della segnalazione, da parte della Sala Operativa, di un’aggressione ai danni di due ciclisti. Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con i richiedenti, i quali hanno riferito che, mentre percorrevano la via in bicicletta, erano stati affiancati da un’autovettura il cui conducente, con atteggiamento aggressivo, avrebbe proferito nei loro confronti gravi minacce, per poi bloccare loro la strada.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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