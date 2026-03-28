Nella notte di lunedì 23 marzo, in strada Langhirano a Parma, un giovane di 21 anni ha manifestato comportamenti violenti dopo aver notato un'auto della polizia. Ha iniziato a urlare e si è scagliato contro un veicolo, colpendolo con calci e pugni. Successivamente, è stato denunciato dalle forze dell'ordine.

Il giovane ha visto l'auto della polizia ed ha iniziato a danneggiare un veicolo parcheggiato, poi si è rifiutato di fornire i documenti Ha visto l'auto della polizia, nella notte di lunedì 23 marzo, in strada Langhirano a Parma, ed ha iniziato a urlare con tono minaccioso. La sua richiesta? Tornare in Tunisia: “Sono disposto a qualsiasi cosa per farlo”. Ha anche iniziato a colpire un'auto parcheggiata con calci e pugni. Il protagonista di questa storia è un giovane tunisino di 21 anni, in stato di alterazione al momento del controllo. Il ragazzo si è rifiutato di esibire i documenti e di fornire le proprie generalità. Accompagnato in Questura è stato denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identitità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - "Voglio tornare in Tunisia". E prende a calci e pugni un'auto in strada Langhirano: 21enne denunciato

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