La 37ª giornata di campionato si apre con l’anticipo tra Cividale e Rimini, disputato ieri sera, e prosegue con due partite in programma questa sera. La partita tra Rieti e Milano si svolge a Milano, con l’obiettivo di consolidare il settimo posto in classifica. Si tratta del penultimo turno di stagione, che potrebbe determinare gli ultimi sviluppi della classifica prima della conclusione del campionato.

L’anticipo di ieri sera tra Cividale e Rimini ha aperto un weekend di campionato cruciale. È il penultimo turno e stasera si giocheranno altre due partite. Mestre ospita una Livorno che difficilmente salirà o scenderà dalla decima posizione. Poi occhio a Milano-Rieti, coi laziali bisognosi di due punti per tentare di arrivare alla qualificazione diretta ai playoff. Domani le restanti sei gare. Pesaro vuole tenere in vita le speranze in casa con Forlì, che è già salva. Scafati ospita Avellino con la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani. Con due successi, quello di domani e l’eventuale ultimo al Flaminio, sarebbe in A. Brindisi e Verona cercano i punti della certezza dei playoff a Pistoia e Roseto, Ruvo ospita Cremona e Torino accoglie Cento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La 37esima giornata. Rieti di scena a Milano per blindare il settimo posto

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