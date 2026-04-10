La Vis ha ottenuto una vittoria casalinga contro il Carpi, tornando a conquistare i tre punti al Benelli dopo un mese. Nella prima parte della stagione, la squadra aveva mantenuto inviolato il campo di casa, ma nel 2026 ha raccolto più sconfitte che vittorie, arrivando a pareggiare con i punti ottenuti in trasferta, per un totale di 16 punti in tutto il campionato finora.

Tornare a vincere al Benelli un mese dopo l’ultima volta. Se nella prima metà di stagione la Vis era stata l’unica del girone a mantenere inviolato il proprio stadio, nel 2026 a Pesaro ha raccolto più ko che successi, raccimolando in casa gli stessi otto punti conquistati anche in trasferta. Nei prossimi sedici giorni l’opportunità per rifarsi. Domenica alle 17:30 arriverà un Carpi già salvo e privato di metà attacco dalle squalifiche del giudice sportivo; fra due settimane al Benelli ci sarà una Sambendettese che all’ultima giornata potrebbe essere già sicura dei playout. Per la Vis fare bottino pieno sarà l’unica soluzione per sperare nel settimo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, con il Carpi l’assalto al settimo posto

Si torna in scena al Cabassi, Carpi all'assalto del BraCi sono dei momenti della stagione in cui le partite ed i punti in palio 'pesano' di più.

Incubo Serie A, la Coppa Italia “ruba” un posto in Europa: perché il settimo posto è a rischioL'eliminazione della Juventus apre scenari inediti: se Lazio, Bologna o Atalanta vincono il trofeo fuori dalle prime sei, il campionato perde uno...

Temi più discussi: IL DIFENSORE DEL CARPI, NICOLO' VERZA: 'CON LA VIS PESARO VOGLIAMO METTERE L'ULTIMO MATTONCINO'; Tabellino partita Carpi vs Vis Pesaro; Verso Vis Pesaro-Carpi, Verza: Ci mancano gli ultimi mattoncini per la salvezza; Del Duca sold out contro la Vis. A Carpi e Sestri si decide la salvezza. Il Perugia vede il traguardo.

Classifica Vis, altro terremoto in vista. La Ternana rischia penalità o fallimentoRossoverdi sconfitti dalla Juve nel recupero e a più uno da Pesaro che prepara il match con il Carpi con la stessa rosa di domenica ... sport.quotidiano.net

La Vis ritrova l’attacco con Nicastro e LariHa convinto la formula con le due punte proposta da Stellone ad Ascoli. Contro il Carpi domenica si possono agguantare i playoff ... ilrestodelcarlino.it

vs | | info biglietteria e accrediti stampa per assistere alla trasferta nelle Marche Stadio "Tonino Benelli" (Pesaro) Domenica 12 Aprile, ore 17:30 https://www.carpicalcio.it/comunicati/vis-pesaro-ac-carpi/ - facebook.com facebook

Mi vedrai vis a vis in un tribunale. Ogni cosa a suo tempo. x.com