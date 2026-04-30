L’assurda morte di Angelo Pizzi | il cameriere ucciso per sbaglio in un agguato a Bisceglie

Da open.online 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 62 anni è stato colpito e ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. La vittima si trovava nel locale al momento dell'agguato, che si è verificato in circostanze ancora da chiarire. L'episodio ha suscitato sconcerto tra i presenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sul fatto per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Si chiamava Angelo Pizzi, aveva 62 anni e si è trovato nel luogo sbagliato al momento sbagliato. Pizzi è stato ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. Faceva il cameriere e sarebbe stato colpito per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili destinati invece al titolare del locale. Due persone a volto coperto sono entrate nel ristorante e davanti a pochi turisti inglesi hanno aperto il fuoco: sono circa una quindicina i colpi di arma da fuoco sparati. La coppia è poi scappata facendo perdere le tracce. Continuano le indagini dei carabinieri della locale tenenza e del nucleo investigativo coordinati dalla Dda di Bari.🔗 Leggi su Open.online

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