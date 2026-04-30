L’assurda morte di Angelo Pizzi | il cameriere ucciso per sbaglio in un agguato a Bisceglie

Un uomo di 62 anni è stato colpito e ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. La vittima si trovava nel locale al momento dell'agguato, che si è verificato in circostanze ancora da chiarire. L'episodio ha suscitato sconcerto tra i presenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sul fatto per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Si chiamava Angelo Pizzi, aveva 62 anni e si è trovato nel luogo sbagliato al momento sbagliato. Pizzi è stato ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. Faceva il cameriere e sarebbe stato colpito per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili destinati invece al titolare del locale. Due persone a volto coperto sono entrate nel ristorante e davanti a pochi turisti inglesi hanno aperto il fuoco: sono circa una quindicina i colpi di arma da fuoco sparati. La coppia è poi scappata facendo perdere le tracce. Continuano le indagini dei carabinieri della locale tenenza e del nucleo investigativo coordinati dalla Dda di Bari.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Angelo Pizzi, cameriere ucciso per sbaglio in un ristorante a Bisceglie. Il bersaglio era un'altra personaUn uomo è stato ucciso questa sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese.

Cameriere ucciso per sbaglio in un locale di BisceglieBisceglie, 30 aprile 2026 – Si chiamava Angelo Pizzi l'uomo di 62 anni ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese.

Tutti gli aggiornamenti

Omicidio di Angelo Pizzi nel ristorante di Bisceglie, 61enne ucciso a colpi di pistola mentre lavoravaL'omicidio di Angelo Pizzi è avvenuto in un locale di Bisceglie: non è ancora chiaro se si sia trattato di una lite o di un agguato: 2 uomini in fuga ... virgilio.it

Il 62enne Angelo Pizzi ucciso a colpi di pistola per errore in ristorante a Bisceglie: era un cameriereSi chiamava Angelo Pizzi l'uomo di 62 anni ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. Era un dipendente del locale, un cameriere, e ... gazzettadelsud.it