L' associazione Sichem si avvia al riconoscimento della personalità giuridica
L'associazione Sichem – Crocevia dei Popoli Odv, affiliata alla Caritas diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, ha approvato oggi in assemblea straordinaria una modifica dello statuto. Questa decisione rappresenta un passo significativo nel processo che dovrebbe portare al riconoscimento della sua personalità giuridica. L'ente opera nel territorio e si occupa di iniziative a favore delle comunità locali.
L'Associazione Sichem – Crocevia dei Popoli Odv, ente operativo della Caritas diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, ha approvato oggi in assemblea straordinaria una riforma del proprio statuto che segna una tappa importante nel suo percorso istituzionale. Le modifiche, deliberate con il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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