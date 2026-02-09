Andrea Della Rocca insignito di un riconoscimento alla carriera dall’Associazione Cameo

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo e prestigioso traguardo per Andrea Della Rocca. Lo scorso sabato 7 febbraio, il blogger e comunicatore ebolitano è stato insignito di un riconoscimento alla carriera dall'Associazione Cameo, a coronamento di un percorso costruito con passione, competenza e crescente risonanza mediatica. Attiva nella promozione della cultura, dell'impegno civile e della valorizzazione delle eccellenze giovani del territorio, l'Associazione Cameo si distingue da tempo per iniziative di alto profilo sociale e culturale, presieduta dal Comandante Gregorio De Falco, figura di riferimento a livello nazionale.

