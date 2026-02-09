Andrea Della Rocca insignito di un riconoscimento alla carriera dall’Associazione Cameo

Sabato 7 febbraio, Andrea Della Rocca ha ricevuto un riconoscimento alla carriera dall’Associazione Cameo. Il blogger e comunicatore di Eboli si aggiunge a una lista di professionisti che si sono distinti nel settore. La premiazione arriva dopo anni di impegno e dedizione, e segna un nuovo traguardo per la sua carriera. Della Rocca ha costruito un percorso fatto di passione e competenza, che ora riceve ufficialmente il riconoscimento pubblico che merita.

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo e prestigioso traguardo per Andrea Della Rocca. Lo scorso  sabato 7 febbraio, il blogger e comunicatore ebolitano è stato  insignito di un riconoscimento alla carriera dall’Associazione Cameo, a coronamento di un percorso costruito con passione, competenza e crescente risonanza mediatica. Attiva nella promozione della cultura, dell’impegno civile e della valorizzazione delle eccellenze giovani del territorio, l’Associazione Cameo si distingue da tempo per iniziative di alto profilo sociale e culturale, presieduta dal  Comandante Gregorio De Falco, figura di riferimento a livello nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

