?Don Diana la Diocesi di Aversa avvia iter canonico per il riconoscimento del martirio

La Diocesi di Aversa ha avviato l’iter canonico per il riconoscimento del martirio di don Peppe Diana. La procedura riguarda ufficialmente il percorso volto a ottenere il riconoscimento religioso e ufficiale di questa figura. L’iniziativa è stata comunicata attraverso un servizio di Andrea Domaschio e rappresenta un passo importante nel procedimento ecclesiastico. La decisione è stata resa pubblica dalla diocesi stessa.

La Diocesi di Aversa inizia l’iter per il riconoscimento del martirio di don Peppe Diana. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - ?Don Diana, la Diocesi di Aversa avvia iter canonico per il riconoscimento del martirio Articoli correlati Addio a un decano della Diocesi, lutto per la scomparsa di don Vittorio: storico canonico del DuomoDon Vittorio è deceduto alla Casa del Clero dopo un lungo periodo di malattia, è stato parroco del Duomo, dal 1970, di cui è diventato canonico È... Marco Gallo, l’arcivescovo Delpini avvia l’iter del processo di beatificazione per il 17enneMilano, 5 marzo 2026 – Si apre ufficialmente l’inchiesta diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo, ragazzo monzese... Don Diana, la Diocesi di Aversa avvia iter canonico per il riconoscimento del martirio Contenuti e approfondimenti su Don Diana Temi più discussi: Don Diana, prete anticamorra: la diocesi è pronta ad aprire la causa di beatificazione; Don Peppe Diana, via al processo di beatificazione del prete ucciso dalla camorra; Don Peppe Diana, avviato l'iter per la beatificazione. A Casal di Principe giornata dedicata al sacerdote; Don Diana sarà beato, intervista a Paolo Vilotta: Conversioni e azioni ispirate da don Peppe: tra i segni da beato. Don Peppe Diana: diocesi Aversa, stamattina il vescovo Spinillo ha annunciato l’avvio dell’iter canonico per il riconoscimento del martirioUn passo storico per la Chiesa aversana e per l'intero territorio campano. Questa mattina, durante la solenne celebrazione eucaristica tenutasi presso la parrocchia di San Nicola di Bari a Casal di Pr ... agensir.it Don Diana, la diocesi Aversa di avvia l'iter canonico per il riconoscimento del martirioUn passo storico per la Chiesa aversana e per l'intero territorio campano. Questa mattina, durante la solenne celebrazione eucaristica tenutasi ... msn.com ATTUALITÀ. DON PEPPE DIANA: MONS. SPINILLO AVVIA ITER PER MARTIRIO - facebook.com facebook Casal di Principe, al via il processo di beatificazione di Don Diana x.com