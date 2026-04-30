L' associazione Peripheria lancia l' appello | Aiutateci o la nostra storia finirà

L’associazione culturale Peripheria ha lanciato un appello chiedendo aiuto per evitare la chiusura. Fondata più di quindici anni fa, si occupa di promuovere iniziative legate alla cultura e alla creatività nella zona periferica della città. La richiesta arriva a pochi giorni da un possibile smantellamento delle sue attività, che potrebbe portare alla perdita di spazi e progetti già avviati.

Pisa, 29 aprile 2026 - L’associazione culturale Peripheria, da oltre quindici anni baluardo della memoria storica e della promozione culturale – anche attraverso la sua storica webzine TuttoMondonews nata nel 2014 – lancia oggi un appello straordinario alla propria comunità e a tutti i sostenitori della cultura. L’associazione si trova ad affrontare un passaggio cruciale: un problema imprevisto che richiede un impegno economico immediato e straordinario. Per la prima volta nella sua lunga storia, Peripheria sceglie di condividere apertamente questa difficoltà, trasformando un ostacolo in un’occasione di mobilitazione collettiva. L’obiettivo è vitale: raccogliere i fondi necessari entro il 31 maggio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'associazione Peripheria lancia l'appello: "Aiutateci o la nostra storia finirà" Notizie correlate Incendio distrugge 3 ambulanze, l'appello dell'associazione San Gabriele: "Aiutateci a riacquistarle"Questa mattina la presentazione della raccolta fondi a Palazzo di città alla presenza del sindaco Leccese. L'associazione oleggese che lancia l'appello: "Aiutiamo Dylan dal Kenya, ha bisogno di cure""Dylan vive nei pressi di Lengesim, piccolo villaggio Maasai a pochi passi dal parco nazionale di Amboseli, in Kenya.