Incendio distrugge 3 ambulanze l' appello dell' associazione San Gabriele | Aiutateci a riacquistarle

Un incendio, probabilmente doloso, ha devastato tre delle quattro ambulanze dell’associazione San Gabriele di Bari, causando danni ingenti e lasciando senza mezzi di emergenza la comunità locale. Giuseppe Gelao, presidente dell’associazione, si è detto amareggiato e ha lanciato un appello per ottenere nuovi veicoli, spiegando che l’incidente lo ha portato a mettere in discussione l’utilità del suo lavoro. La notte dell’incendio, i volontari hanno visto le fiamme divorare i mezzi di soccorso, lasciando un vuoto nel servizio di emergenza.

Questa mattina la presentazione della raccolta fondi a Palazzo di città alla presenza del sindaco Leccese. Il presidente Gelao: "C'è sconforto dopo il rogo. Non sappiamo chi possa volerci fare così male" "Dopo episodi come questo ti chiedi se è utile quello che fai per la cittadinanza". È lo sconforto a parlare per Giuseppe Gelao, presidente dell'odv San Gabriele di Bari, vittima di un incendio - probabilmente doloso - che a fine gennaio ha distrutto tre delle quattro ambulanze a loro disposizione, che utilizzavano da volontari per aiutare la cittadinanza. Nonostante questo, i volontari ripartono dalla generosità, quella dei cittadini, a cui chiedono una mano.