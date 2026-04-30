L’assedio dell’odio non si ferma | quinta lettera di minacce contro il primo cittadino

Un nuovo episodio di minacce si è verificato nel Comune di Calamonaci, dove un dipendente ha trovato una lettera anonima affissa sul portone di un immobile pubblico. Questa è la quinta missiva di questo tipo inviata al sindaco della città, Pellegrino Spinelli. La comunicazione, scritta senza firma, è stata scoperta questa mattina e segue una serie di messaggi intimidatori inviati al primo cittadino negli ultimi mesi.

Nuova, ennesima, lettera intimidatoria per il sindaco di Calamonaci: Pellegrino Spinelli. A ritrovare la missiva anonima, affissa sul portone di un immobile comunale, è stato un dipendente del Municipio. Subito lo scritto è stato consegnato al primo cittadino e sono stati allertati i carabinieri.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Walker Scobell contro l’odio online: ferma le minacce alle amicheLe minacce di morte rivolte alle amiche e alle conoscenti dell’attore Walker Scobell hanno scatenato la reazione dura del protagonista di Percy... Leggi anche: “Chi vota sì è perbene, e gli altri?”: il Pd contro il video del primo cittadino sul referedum Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: 25 aprile, i promotori della festa: Ai Giardini Serravalle per rompere l'assedio dell'odio in un tempo di conflitti; Verso il 25 aprile tra le polemiche: Il manifesto del Comune è divisivo; La Flotilla riparte per Gaza: la nuova missione per rompere l'assedio. Il racconto dell'inviato del Fatto a bordo; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 aprile: la rassegna stampa. Verso il 25 aprile tra le polemiche: Il manifesto del Comune è divisivoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it SIAMO ARRIVATE A CUBA! Ancora una volta rompiamo simbolicamente il bloqueo criminale imposto dagli Stati Uniti nei confronti di Cuba! Da oltre settant’anni l’isola vive un costante assedio da parte degli USA che, negli ultimi mesi, hanno incrementato - facebook.com facebook