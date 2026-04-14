Walker Scobell contro l’odio online | ferma le minacce alle amiche

L’attore protagonista di Percy Jackson and the Olympians ha denunciato pubblicamente le minacce di morte rivolte alle sue amiche e conoscenti sui social media. Le comunicazioni minacciose sono state segnalate alle autorità, che stanno conducendo le indagini. La vicenda ha attirato l’attenzione su un fenomeno di molestie online rivolte a persone collegate all’attore. La polizia ha avviato le procedure per identificare i responsabili e tutelare le persone coinvolte.

Le minacce di morte rivolte alle amiche e alle conoscenti dell’attore Walker Scobell hanno scatenato la reazione dura del protagonista di Percy Jackson and the Olympians. Il diciassettenne ha preso le distanze da presunti fan che stanno bersagliando ragazze adolescenti ritenute vicine a lui, contestando la violenza verbale ricevuta dalle persone a lui care. Il giovane interprete ha utilizzato i propri canali social il 12 aprile per mettere un punto definitivo alle indiscrezioni riguardanti una sua possibile partecipazione al ballo scolastico. Scobell ha chiarito con fermezza che non sarà presente al prom, smentendo ogni accenzione che lo vedeva accompagnare qualcuno all’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Walker Scobell contro l’odio online: ferma le minacce alle amiche Minacce e odio online, indagato 15enne: “Voleva replicare l’attacco di Trescore”Un quindicenne residente in provincia di Arezzo è finito al centro di un’indagine della Digos di Firenze dopo aver diffuso online messaggi... Leggi anche: Minacce di morte alle ex amiche: 36enne nei guai Argomenti più discussi: L'attore di Percy Jackson salta il ballo scolastico per minacce di morte, ma non a lui; ‘Percy Jackson’ Star Walker Scobell Skipping Prom Because Fans Sent ‘Death Threats’ to ‘Every Teenage Girl Who Could Remotely Be Associated With Me’; Walker Scobell sotto attacco: minacce online e niente ballo di fine anno per la star di Percy Jackson. La star di Percy Jackson Walker Scobell costretto a saltare il prom dopo che alcune fan hanno inviato messaggi di m*rte ad alcune ragazze "che potrebbero essere associate a lui". "Giusto per chiarire, non andrò al ballo di fine anno. Per favore, smettetela di m - facebook.com facebook Walker Scobell ha lanciato un “appello” su Instagram per chiedere ai fan privi di limiti di smettere di mandare minacce alle ragazze che lo circondano. x.com