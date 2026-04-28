L’Ascoli si prepara a disputare i playoff, con la città che aspetta con entusiasmo le prossime partite. La squadra si avvicina alla fase decisiva della stagione, con i tifosi pronti a sostenere le partite che si svolgeranno prima dei quarti di finale. La società ha confermato l’impegno a proseguire la corsa, mentre la piazza si aspetta altre serate di entusiasmo e passione.

Ascoli, 28 aprile 2026 – La lunga stagione caldissima dell’Ascoli è destinata a proseguire con i prossimi appuntamenti playoff che terranno impegnati i tifosi bianconeri ancor prima dei quarti di finale (secondo turno della fase nazionale) che vedranno l’entrata in scena del Picchio. In un’estate dove la nazionale italiana sarà costretta a seguire i mondiali dal divano, a causa dell’ennesimo disastro, sarà la formazione di Tomei a vivere una sorta di mundialito che per alcune settimane terrà vive le domeniche e le infrasettimanali dei tanti sostenitori. Chissà, magari potrebbe essersi chiusa una porta per vedersi aperto un portone. La...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ascoli ora punta tutto sui playoff: la piazza chiede altre notti magiche

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