L' Art Bonus diventa opportunità per mecenati e cittadini | una donazione per salvare il ciclo pittorico di Gerardo Dottori

Di recente, presso la Cappella Salus Infirmorum dell’ex Policlinico di Monteluce, si è tenuta una conferenza stampa organizzata dalla Regione Umbria. L'evento ha presentato la campagna Art Bonus, un’iniziativa che consente a cittadini e mecenati di effettuare donazioni per il restauro di un ciclo pittorico realizzato nel 1943 da un artista futurista perugino. La campagna mira a preservare un patrimonio artistico di rilievo.

La Cappella Salus Infirmorum dell’ex Policlinico di Monteluce ha fatto da cornice, nei giorni scorsi, a una conferenza stampa promossa dalla Regione Umbria per fare il punto sulla campagna Art Bonus dedicata al restauro del celebre ciclo pittorico realizzato nel 1943 dal futurista perugino.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Art Bonus per Gerardo Dottori, saranno restaurati i dipinti della Cappella Salus Infirmorum di MonteluceRegione Umbria e Aiop lanciano una rete di mecenatismo tra le imprese private per recuperare il ciclo pittorico del 1943. "Carta da Parati": il nuovo ciclo pittorico di Cesare BaraccaSabato 14 febbraio presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, inaugura la mostra di Cesare... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'Art Bonus diventa opportunità per mecenati e cittadini: una donazione per salvare il ciclo pittorico di Gerardo Dottori; La Regione e l’Art Bonus. Affreschi da restaurare . Ci pensano i mecenati; Art Bonus: mercoledì 29 aprile presentazione dei primi risultati della raccolta fondi per il restauro della Cappella Dottori a Perugia; Bacoli: presentata Art Bonus Bacoli per la valorizzazione. Art Bonus, un bilancio positivo. L’aiuto fiscale che ha spinto migliaia di mecenatiMentre la politica fiscale degli ultimi anni ha ridotto le agevolazioni che drenano gettito pubblico senza garanzie di efficacia, l’Art Bonus ha trasformato imprese, cittadini e fondazioni in mecenati ... repubblica.it Perugia, a San Francesco al Prato l'Art Bonus ancora in scenaCon l'Art Bonus, diventato modello in Italia e sempre più da record grazie a più di 3 milioni di euro donati negli anni, continua il rilancio dei simboli della città. ilmessaggero.it : ’ L'Art Bonus è una misura che consente un credito di imposta a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico. Una - facebook.com facebook Cultura, settimana alla Camera: focus su pdl Art Bonus e Roma Capitale @CD_cultura @Montecitorio @MiC_Italia x.com