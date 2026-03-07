Art Bonus per Gerardo Dottori saranno restaurati i dipinti della Cappella Salus Infirmorum di Monteluce

Oggi a Confindustria Umbria è stato annunciato il progetto di restauro dei dipinti murali della Cappella Salus Infirmorum, situata nell'ex Policlinico di Monteluce. L’iniziativa prevede l’utilizzo di fondi Art Bonus per recuperare e valorizzare i dipinti, considerati un patrimonio artistico e spirituale della città. Il restauro mira a restituire alla comunità un bene storico e religioso che era stato trascurato nel tempo.

Regione Umbria e Aiop lanciano una rete di mecenatismo tra le imprese private per recuperare il ciclo pittorico del 1943. Cucchia: "Un gesto di responsabilità verso la città" Recuperare e restituire alla città un gioiello artistico e spirituale dimenticato. Con questo obiettivo è stato presentato questa mattina, nella sede di Confindustria Umbria, il progetto di restauro dei dipinti murali della Cappella Salus Infirmorum, situata all'interno dell'ex Policlinico di Monteluce a Perugia. La cappella a pianta centrale, progettata dall'ingegner Carlo Cucchia tra il 1936 e il 1943 nell'ambito dell'ampliamento dell'antico ospedale di Monteluce, custodisce un ciclo pittorico che rappresenta una sintesi unica tra linguaggio tradizionale, adatto a un luogo di preghiera, e le suggestioni dell'aeropittura futurista.