Carta da Parati | il nuovo ciclo pittorico di Cesare Baracca
Sabato 14 febbraio, a Ravenna, apre una nuova mostra di Cesare Baracca. L’artista presenta il suo ciclo pittorico intitolato “Carte da Parati” nello spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22. La curatrice Sabina Ghinassi guida l’evento, che si svolge in un ambiente dedicato all’arte contemporanea.
Sabato 14 febbraio presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, inaugura la mostra di Cesare Baracca (1965) "Carte da Parati" curata da Sabina Ghinassi. L'esposizione, con testi di Sabina Ghinassi e Michele Montanari in catalogo, rimarrà in.
Un nuovo capitolo della ricerca pittorica di Cesare Baracca prende forma alla Pallavicini 22 Art Gallery di Ravenna La mostra “Carte da Parati”, a cura di Sabina Ghinassi, inaugura il 14 febbraio e presenta un ciclo di opere in cui l’artista dialoga con le sup facebook
